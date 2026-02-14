Una lezione con l’ex ministra Lamorgese

Luciana Lamorgese ha incontrato gli studenti del liceo Carlo Porta, portando la sua esperienza come ex ministra degli Interni. L’occasione si è creata dopo che il dirigente scolastico ha invitato Lamorgese a parlare di sicurezza e gestione delle emergenze, temi che interessano molto gli studenti. Durante l’incontro, i ragazzi hanno posto molte domande sulla carriera della Lamorgese e sulle sfide affrontate durante il suo mandato.

Gli studenti di cinque quinte del liceo economico sociale Carlo Porta hanno incontrato Luciana Lamorgese, prefetto ed ex ministra degli Interni. L'incontro, come spiegano la dirigente Giovanna Lacatena e l'insegnante di diritto e economia Anna Passoni, rientra nel progetto Peses dell'università Cattolica di Milano, che offre alle scuole superiori l'opportunità di confrontarsi con esponenti di alto livello della vita politica ed economica italiana. Infatti due anni fa il liceo Carlo Porta ricevette la visita di Marta Cartabia, ex ministra della Giustizia, e lo scorso anno dell'imprenditore Marco Tronchetti Provera.