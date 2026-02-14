Casa Italia a Cortina ha scelto di invitare la Farsettiarte, la storica galleria pratese, per celebrare i settant’anni di attività, in occasione della visita del presidente Mattarella. La galleria, fondata nel 1953, ha portato a Cortina alcune delle opere più importanti del moderna arte italiana, attirando l’attenzione di molti appassionati e collezionisti.

PRATO Casa Italia a Cortina parla pratese. E lo fa con una delle sue eccellenze nel mondo del bello e dell’arte: è la Farsettiarte, che ha traguardato i settant’anni di attività, e che a Cortina è sbarcata nel 1964 con una delle sue gallerie espositive. E’ qui che il Coni in occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha deciso di aprire Casa Italia, insieme a Milano, come il luogo simbolo dell’eccellenza italiana, uno spazio di incontro tra cultura e valori olimpici: il racconto dell’identità del Paese attraverso l’ospitalità e i valori dello sport, dell’arte, dell’architettura, del design. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una giornata particolare. Casa Italia parla pratese: "Un onore accogliere il presidente Mattarella"

