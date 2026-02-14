Il 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, esce “Da cuore a cuore”, una canzone che mira a insegnare le tecniche di primo soccorso. La scelta di questa data non è casuale: il brano vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza cardiaca. La canzone, accompagnata da un video tutorial, sarà disponibile online e nelle radio, con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibile.

Non a caso debutta nel giorno di San Valentino 2026 una canzone speciale, pensata per contribuire a salvare letteralmente il cuore e la vita umana. I dati aggiornati della Fondazione Italian Resuscitation Council ci raccontano di 60mila arresti cardiaci ogni anno nel nostro Paese: in pratica uno ogni 8 minuti, con una sopravvivenza inferiore ai 4.000 casi. Eppure oggi sappiamo che molte di queste vite potrebbero essere salvate. ‘Da cuore a cuore’, scaricabile sulle piattaforme di streaming, è un inno dell’impegno nel salvare vite umane attraverso il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Una canzone può salvare la vita: arriva ‘Da cuore a cuore’, l’inno per diffondere le tecniche di soccorso

Il cantante Luca Rossi ha scritto “Da cuore a cuore” per sostenere la campagna Cardiosecurity, dopo aver perso un amico a causa di un arresto cardiaco improvviso.

Salvare una vita è possibile attraverso la formazione e la preparazione.

