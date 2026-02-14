Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda

Davide Sartori ha aperto la sua mostra “The Shape of Our Eyes, Other Things I Wouldn’t Know” alla Triennale Milano, dopo aver vinto il premio Giovane Fotografia Italiana | Luigi Ghirri. La rassegna presenta oltre 30 fotografie che esplorano i dettagli nascosti della vita quotidiana, attirando numerosi visitatori fin dal primo giorno.

H a aperto da poco in Triennale Milano la mostra The Shape of Our Eyes, Other Things I Wouldn’t Know che espone gli scatti di Davide Sartori, vincitore della dodicesima edizione di Giovane Fotografia Italiana Premio Luigi Ghirri. La mostra sarà aperta fino al 22 marzo con ingresso gratuito. E visto che siete già in Triennale, approfittatene per esplorare il nuovo percorso espositivo del Museo del Design Italiano, una selezione di oltre 400 oggetti, progetti e documenti ideati e prodotti tra la fine degli anni Venti e l’inizio del Duemila. Ai Musei Capitolini a Roma, in mostra i segreti dei dipinti incompiuti X Leggi anche › Gabriella Podini in mostra a Lodi e gli altri eventi da non perdere Dopo la tappa a Padova (Piccolo Teatro, 18 febbraio) prosegue la tournée di Lella Costa con Lisistrata, in una nuova versione più che mai attuale per i toni di denuncia contro la guerra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

