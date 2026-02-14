Un nuovo McDonald?s giochi e parcheggi Cambia volto l?area di via Picardi

A Taranto, l'apertura di un nuovo McDonald’s in via Picardi nasce dall’esigenza di migliorare i servizi per i residenti, offrendo anche più posti auto e un'area dedicata all’attività fisica all’aperto. La scelta di ampliare l’area deriva dalla crescente domanda di spazi di ristoro e svago nella zona, che ora si arricchisce di nuove strutture e servizi. I lavori di ristrutturazione hanno coinvolto anche la creazione di un parcheggio più ampio, per facilitare l’accesso ai clienti, e di un'area fitness all’aperto, rivolta soprattutto a chi cerca un modo semplice per allenarsi.

Un nuovo McDonald’s ma non solo. Anche parcheggi in più e una zona fitness all’aperto. Non si ferma quella che si potrebbe definire “ondata fast food” a Taranto: dopo anni in cui le multinazionali a stelle e strisce avevano snobbato i due mari per una serie di ragioni, a breve ne aprirà un altro in via Picardi. L’inizio dei lavori è previsto già per la prossima settimana, mentre la conclusione è stimata entro il mese di luglio. Un’area chiusa da quasi trent’anni, incastonata tra i palazzi del quartiere Montegranaro–Salinella, è quindi pronta a cambiare volto. Il terreno che ospitava un tempo il Gazometro di via Picardi, abbandonato dal 1998 e diventato nel tempo un evidente detrattore urbano, sarà completamente rigenerato grazie a un intervento privato che punta a restituire al quartiere nuove funzioni e soprattutto nuovi spazi pubblici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

