un morto e cinque feriti nella carambola fra tre auto in garfagnana

Un incidente tra tre auto a Castelnuovo Garfagnana ha causato un morto e cinque feriti, dopo che due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla strada principale. La collisione è avvenuta quando uno dei mezzi ha invaso la corsia opposta, provocando un impatto violento che ha fatto ribaltare uno dei veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Un sabato mattina di sole si è trasformato in tragedia sulle strade della Garfagnana. Intorno alle 11,40 di oggi (14 febbraio) un terribile schianto ha sconvolto la viabilità lungo la strada regionale 445, nel territorio comunale di Castelnuovo Garfagnana. Il bilancio è pesantissimo: u n uomo di 58 anni ha perso la vita e altre cinque persone, tra cui un bambino di soli 4 anni, sono rimaste ferite nel violento scontro che ha visto coinvolte tre autovetture. La dinamica della carambola mortale è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Un incidente tra tre auto si è verificato a Acquabona, Castelnuovo di Garfagnana, causando la morte di una persona e lasciando cinque feriti.

