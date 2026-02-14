Nel marzo del 1973, un tentativo innovativo si verificò nel carcere di Walpole, nel momento in cui negli Stati Uniti si intensificavano le proteste e le rivolte negli istituti penitenziari. I detenuti e le guardie decisero di gestire insieme le attività quotidiane, cercando di creare un modello di autogestione che non era mai stato sperimentato prima. Un dettaglio interessante è che questa iniziativa durò solo poche settimane, ma lasciò un segno importante nella storia delle carceri.

Nel marzo del 1973, nel pieno delle tensioni sociali e politiche che attraversavano gli Stati Uniti dopo gli anni sessanta, il carcere di massima sicurezza di Walpole, in Massachusetts, diventò teatro di un esperimento senza precedenti. In un’America segnata dalla guerra in Vietnam, dalle lotte per i diritti civili, dalle rivolte carcerarie come quella di Attica e da un diffuso dibattito sull’abolizione delle prigioni, Walpole rappresentava uno dei simboli più estremi del fallimento del sistema: violenza quotidiana, razzismo, torture, stupri, omicidi e condizioni disumane per detenuti e agenti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un esperimento senza precedenti in carcere

