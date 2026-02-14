Un dessert fatto in casa fa guadagnare punti e autostima soprattutto a San Valentino! Provare per credere

Maria ha preparato un dolce fatto in casa per San Valentino e ha scoperto che migliora la sua autostima. La sua torta al cioccolato, già decorata, si è rivelata facile da servire e molto apprezzata dagli ospiti.

L 'idea di una torta porzionata in partenza è di perfetta praticità. Questa al cioccolato è già decorata di suo. Perciò nulla osta a presentarla in un semplice piatto da portata in ceramica quasi grezza. Rettangolare perché la contenga tutta, di una nuance più chiara perché risalti in pieno il color cioccolato. La ricetta della "Schneeball", il tipico dolce tedesco a forma di palla di neve X Leggi anche › Il dolce di San Valentino? La torta all'arancia, cioccolato e cannella INGREDIENTI X 8: 260 g farina 00 150 g zucchero 110 g burro 450 g mele Golden (270 g purea) 8 g lievito per dolci 2 uova 70 g cacao amaro in polvere 120 g cioccolato fondente al 60% 80 g uvetta 50 g gherigli di noce 2 cucchiaini di cannella in polvere 1 pizzico di noce moscata grattugiata 12 cucchiaino di zenzero in polvere sale.