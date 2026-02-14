Un comitato di amministratori locali per il Sì al Referendum

Il comitato “Sì alla Riforma della Giustizia” di Piacenza è stato creato per promuovere il sì al referendum di fine marzo, dopo che il ministro Carlo Nordio ha annunciato la riforma. La decisione deriva dalla volontà di un gruppo di amministratori locali di sostenere le modifiche alla giustizia, che sono state elaborate in collaborazione con circa 100 associazioni di ispirazione cattolica. Tra le motivazioni, c’è anche la volontà di migliorare i tempi dei processi e ridurre i ricorsi inutili.

«Abbiamo deciso di unirci per difendere la separazione delle carriere dei magistrati e promuovere un Csm più trasparente e responsabile» È stato ufficialmente presentato il nuovo Comitato “Sì alla Riforma della Giustizia” di Piacenza, nato con l’obiettivo di sostenere la riforma proposta dal ministro Carlo Nordio in vista del referendum di fine marzo; di ispirazione cattolica, nasce dal network di circa 100 associazioni e mette al centro la deriva contro l’umano, nata dalle sentenze creative di parte della magistratura ideologizzata. Il Comitato riunisce amministratori locali, esponenti della cultura piacentina, esponenti della società civile di rilievo e cittadini comuni, con una forte impronta cattolica che sottolinea l’importanza della responsabilità e dell’equilibrio nella giustizia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il Comitato per il Sì è stato ufficialmente costituito in vista del referendum sulla separazione delle carriere della magistratura, previsto per il 22 e 23 marzo.

