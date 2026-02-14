Un clochard al capolinea dei bus Si attiva anche la polizia locale
Un uomo senza casa si accampa da una settimana sul marciapiede di piazza Ugo Bassi, vicino al capolinea degli autobus, usando cartoni come materasso e sacchetti di vestiti come cuscino. La polizia locale è intervenuta per cercare di trovare una soluzione. La presenza di questa persona ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che spesso si fermano a osservare la sua situazione.
I cartoni gli fanno da materasso, le buste di vestiti da cuscino. Da una settimana piazza Ugo Bassi ospita un senzatetto che si è allestito un giaciglio di fortuna sul marciapiede di uno dei toroidi del capolinea degli autobus, al Piano. L’uomo, italiano e con i documenti in regola, ha una 50ina d’ anni e si è sistemato con le sue cose vicino all’ingresso della biglietteria pubblica, sul marciapiede esterno ma coperto dal tetto del toroide, attaccato alla macchinetta automatica dei biglietti. Vicino a lui ha tutte le sue cose, un trolley, un cartone di vino, coperte calde con cui coprirsi la notte, buste piene di effetti personali, uno zainetto, dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Far west a Roma, ma non è un film: il terrore corre sul bus. Straniero con pistola (finta) e coltello tra i passeggeri e sangue al capolinea tra un marocchino e un clochard
Autista Atac accoltellato a una mano al capolinea dei bus
Un autista di bus Atac della linea 724 è stato ferito a una mano in un'aggressione avvenuta lunedì 15 dicembre alle 18 in via di Grotte Celoni.
