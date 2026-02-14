Un uomo senza casa si accampa da una settimana sul marciapiede di piazza Ugo Bassi, vicino al capolinea degli autobus, usando cartoni come materasso e sacchetti di vestiti come cuscino. La polizia locale è intervenuta per cercare di trovare una soluzione. La presenza di questa persona ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che spesso si fermano a osservare la sua situazione.

I cartoni gli fanno da materasso, le buste di vestiti da cuscino. Da una settimana piazza Ugo Bassi ospita un senzatetto che si è allestito un giaciglio di fortuna sul marciapiede di uno dei toroidi del capolinea degli autobus, al Piano. L’uomo, italiano e con i documenti in regola, ha una 50ina d’ anni e si è sistemato con le sue cose vicino all’ingresso della biglietteria pubblica, sul marciapiede esterno ma coperto dal tetto del toroide, attaccato alla macchinetta automatica dei biglietti. Vicino a lui ha tutte le sue cose, un trolley, un cartone di vino, coperte calde con cui coprirsi la notte, buste piene di effetti personali, uno zainetto, dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un clochard al capolinea dei bus. Si attiva anche la polizia locale

