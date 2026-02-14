Un carico di salumi e formaggi rubati in auto fermato rumeno

Un uomo rumeno, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con un carico di salumi e formaggi rubati in auto. La polizia ha scoperto la merce durante un controllo di routine e ha trovato diverse confezioni ancora sigillate nel veicolo. L’uomo non ha saputo spiegare come avesse ottenuto quella merce, che sembra provenire da un furto recente in un negozio della zona.

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un'operazione di solidarietà, con il recupero di oltre mille euro di generi alimentari rubati, destinati alle mense scolastiche del territorio. A Mirandola (Mo), una pattuglia ha fermato un'auto sospetta condotta da un cittadino rumeno, non residente in provincia. Alla vista delle borse stipate nel vano posteriore, gli agenti hanno approfondito l'ispezione, trovando un vero e proprio carico: numerose pezzature di Parmigiano Reggiano DOP e salumi di valore. Lo scrive Modena Today. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, non è stato in grado di esibire scontrini né di giustificare la provenienza della merce.