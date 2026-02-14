Un altro uomo che dormiva all' aperto è morto | è il nono del 2026

Un uomo senza documenti, di circa 60 anni, è morto a Milano dopo aver accusato un malore e aver tentato di raggiungere l’ospedale, ma non ce l’ha fatta. La causa del decesso sembra essere legata a problemi di salute, e il suo corpo è stato trovato questa mattina in strada. È il nono senzatetto deceduto nel 2026 nella città.

Ancora un senzatetto è morto a Milano dopo un malore e la corsa disperata all'ospedale. Si tratta di un uomo senza documenti, dell'apparente età di circa 60 anni, che non presentava evidenti segni di violenza. Dai primi riscontri, si tratta del nono decesso di un clochard dall'inizio dell'anno. I carabinieri sono stati avvertiti sabato sera dall'ospedale Sacco del decesso. Al momento l'uomo non è stato identificato. Secondo le prime informazioni, il 60enne era stato soccorso dal 118 sugli scalini di una delle entrate del Velodromo Vigorelli, in via Arona 23, e trasportato in gravissime condizioni - dopo un malore -, con le manovre rianimatorie in corso, all'ospedale, dove è deceduto alcune ore dopo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

È morto Mario Merlino, figura avvolta da tanti dubbi.

Henry Kissinger, importante figura della politica statunitense, giocò un ruolo chiave nel portare il calcio negli Stati Uniti.

