Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L'allenatore Carlo Ancelotti ha annunciato il suo addio al Real Madrid, motivando la scelta con la pressione crescente sulla squadra dopo le ultime sconfitte in Champions League. La decisione è arrivata dopo una riunione con i dirigenti, durante la quale ha spiegato di aver bisogno di una pausa per ricaricare le energie. Nel frattempo, il club spagnolo si prepara a cercare un nuovo tecnico, mentre i giocatori si allenano già con un nuovo staff.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Juventus, i convocati per l’Inter: tegola Thuram per Spalletti! La decisione finale sul francese e la lista ufficiale Inter, Lautaro Martinez cuore nerazzurro: «Orgoglioso di essere il capitano di questo Club, per me rappresenta tantissimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls Argomenti discussi: Fiorentina, ufficiale una cessione in Grecia; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; United e Chelsea, frenata Champions. Tottenham steso da Thiaw e contestato. Caos nel calcio europeo: Ceferin blocca le partite all’estero e sfida i grandi club - SportItalia.it x.com https://www.zonacalciofaidate.it/calcio-estero/tutti-i-gol-della-pro-league-belgio/ facebook