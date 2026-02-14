Ukraine IMF ease conditions on new $8.2 billion loan program

L’Ucraina e il Fondo Monetario Internazionale hanno concordato di allentare alcune richieste per il nuovo prestito da 8,2 miliardi di dollari. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e riguarda anche l’adozione di aumenti fiscali che prima erano considerati troppo impopolari. La modifica delle condizioni mira a facilitare la riforma economica nel paese e a garantire il rispetto degli impegni finanziari.

KYIV, Feb 14 (Reuters) - Ukraine's government and the International Monetary Fund have agreed to ease some conditions, including sensitive tax increases, for a new $8.2 billion lending programme, Prime Minister Yulia Svyrydenko said on Saturday. She said the IMF board was expected to review the programme at its next meeting, noting its approval was crucial for unlocking other international support, including a 90-billion-euro ($106.8 billion) EU loan. As the war with Russia grinds into its fifth year, Ukraine relies on Western financial aid to sustain its defences, keep the economy running, and pay wages and pensions.