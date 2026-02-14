UeNavalny avvelenato da tossina letale

Navalny, l’oppositore di Putin, è stato avvelenato con una tossina mortale in un carcere russo due anni fa, secondo le accuse di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi. Questi paesi sostengono che la Russia abbia usato una sostanza chimica per colpire Navalny, che si trova attualmente sotto stretta sorveglianza medica. La scoperta arriva dopo indagini approfondite e analisi di laboratorio condotte sui campioni prelevati dall’attivista. La vicenda ha suscitato nuove tensioni tra i paesi europei e Mosca, che nega ogni coinvolgimento.