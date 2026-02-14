UeNavalny avvelenato da tossina letale
Navalny, l’oppositore di Putin, è stato avvelenato con una tossina mortale in un carcere russo due anni fa, secondo le accuse di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi. Questi paesi sostengono che la Russia abbia usato una sostanza chimica per colpire Navalny, che si trova attualmente sotto stretta sorveglianza medica. La scoperta arriva dopo indagini approfondite e analisi di laboratorio condotte sui campioni prelevati dall’attivista. La vicenda ha suscitato nuove tensioni tra i paesi europei e Mosca, che nega ogni coinvolgimento.
17.39 Gran Bretagna,Francia,Germania,Svezia e i Paesi Bassi sono convinti che l'oppositore di Putin Navalny sia stato avvelenato dalla Russia con una tossina letale in un campo di prigionia 2 anni fa. Questa la conclusione sulle analisi dei campioni di Navalny,secondo la nota congiunta rilasciata a Londra. Confermata la presenza di epibatidina, una tossina presente nelle rane velenose dell'Equador. Mosca ha negato ogni responsabilità per la morte di Navalny.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
