Udine costringe la moglie a ingrassare perché nessuno la noti | chi è la belva

A Udine, un uomo ha costretto la moglie a ingrassare e a indossare abiti larghi, sperando che nessuno si accorgesse di lei. La donna, ancora giovane, ha subito pressioni continue per modificare il suo aspetto e nascondere la sua presenza. La vicenda è emersa dopo che la donna ha deciso di denunciare le angherie subite, portando alla luce un comportamento violento e manipolatorio.

Costringeva la giovane moglie a ingrassare e a indossare abiti larghi perché gli altri uomini non la guardassero. La ingiuriava e la minacciava di morte. Controllava i suoi spostamenti, le impediva di frequentare le amiche e la picchiava. Per questo motivo un giovane di 20 anni, cittadino tunisino, è stato condannato a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Udine. La vicenda è riportata dal Messaggero Veneto. Vittima dei soprusi è una 20enne, cittadina italiana, residente nel Medio Friuli. Sposatisi nel febbraio 2024 dopo due anni di convivenza, già la sera del matrimonio lui l'aveva accusata di aver parlato con la testimone di nozze di altri uomini.