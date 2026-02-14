Il presidente ucraino, Zelensky, ha dichiarato che la mancanza di garanzie di sicurezza ha provocato la crisi attuale, e ora chiede che Stati Uniti e Europa offrano impegni concreti. Zelensky spera che Donald Trump ascolti questa richiesta e comprenda l’urgenza di assicurazioni forti. Durante un intervento pubblicato sui social, ha sottolineato che l’Ucraina e i paesi vicini hanno bisogno di accordi chiari prima di qualsiasi trattativa di pace. Nella sua versione dei fatti, le garanzie devono essere solide e immediate, e includono misure pratiche per proteggere territori e cittadini.

“Devono esserci reali garanzie di sicurezza per l’ Ucraina e per l’ Europa, solide garanzie di sicurezza, e sappiamo chiaramente cosa devono includere queste garanzie, e abbiamo accordi solidi da firmare con gli Stati Uniti e con l’Europa, e pensiamo che l’accordo sulle garanzie di sicurezza debba precedere qualsiasi accordo per porre fine alla guerra”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Queste garanzie rispondono alla domanda principale: per quanto tempo non ci sarà più una guerra? E speriamo che il Presidente Trump ci ascolti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Garanzie sicurezza prioritarie, spero Trump ci ascolti"

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le garanzie di sicurezza offerte da Donald Trump, valide per 15 anni, non sono considerate sufficienti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Ukraine War | Zelensky To Discuss Security Guarantees In His Meeting With Trump

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, news. Zelensky: Elezioni solo dopo cessate il fuoco e garanzie sicurezza; Ucraina: elezioni entro giugno o niente garanzie di sicurezza; Guerra Ucraina-Russia, la mossa di Zelensky e l'aut aut di Putin (che avanza); Zelensky, elezioni solo dopo il cessate il fuoco e garanzie di sicurezza. Per Kiev prestito Ue da 90 mld.

Zelensky: Elezioni solo dopo 'cessate il fuoco' e garanzie di sicurezza. Colloqui il 17 o 18 febbraio negli UsaKallas: 'Elezioni durante la guerra non è buona idea'. Il presidente ucraino: Elezioni solo dopo un cessate il fuoco e l'ottenimento di garanzie di sicurezza (ANSA) ... ansa.it

Zelensky apre alla richiesta di Trump: Sì a elezioni, ma dopo cessate il fuoco e garanzie di sicurezza. Prossimi colloqui negli Usa il 17 o 18 febbraioDopo le anticipazioni del Financial Times arriva la precisazione di Zelensky: Senza sicurezza non ci saranno annunci ... ilgiornale.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Zelensky si dia una mossa”. Rubio salta vertice con leader europei x.com

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #12febbraio #Ucraina #Kiev #Zelensky #Russia #AldenBiesen #GiorgiaMeloni #Trump #Netanyahu #Israele #BoardofPeace #Iran #Niscemi #Maltempo #CransMontana #Lourdes #PapaLeoneXIV #Mattarella #Olimpiadil facebook