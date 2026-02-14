Ucraina-Russia pace lontana | Usa prudente sui negoziati Zelensky chiede garanzie

Gli Stati Uniti mantengono un atteggiamento cauto sui negoziati tra Ucraina e Russia, mentre Zelensky insiste sulla necessità di garanzie concrete. La richiesta del presidente ucraino riguarda soprattutto assicurazioni sulla sicurezza e sui futuri aiuti militari, elementi che potrebbe influenzare il percorso verso una soluzione duratura. Nonostante i progressi, alcuni punti restano ancora irrisolti, come il controllo delle regioni orientali e il rispetto degli accordi internazionali.

(Adnkronos) – I negoziati sull'Ucraina hanno contribuito a restringere il numero delle questioni da risolvere per arrivare a una pace con la Russia, ma restano aperti i nodi più complessi. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, sintetizza lo stato dei negoziati per arrivare alla fine del conflitto.