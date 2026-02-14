Ucciso nel distributore di benzina no al rito abbreviato per l' imprenditore del mobilificio

Giancarlo Pagliaro, imprenditore di 68 anni di Mondragone, ha sparato e ucciso Luigi Magrino, 41 anni di Formia, nel distributore di benzina di via Domiziana 233 il 28 aprile 2025, dopo una lite tra i due. Pagliaro, titolare del mobilificio ‘Franchino Home Design’, si troverà davanti al giudice per il processo, mentre ha deciso di rifiutare il rito abbreviato.

Giancarlo Pagliaro, titolare del negozio di arredi “Franchino” dovrà presentarsi dinanzi la Corte d'Assise per rispondere dell'omicidio di Luigi Magrino avvenuto il 28 aprile 2025 nell’area di servizio Eni Il gup ha ritenuto inammissibile l'istanza in virtù dell’aggravante della premeditazione contestata dal sostituto procuratore Stafania Pontillo. Caduta l’aggravante dei motivi abietti e futili. Giancarlo Pagliaro dovrà presentarsi nel mese di aprile dinanzi alla Corte d’Assise, presieduta da Marcella Suma, per rispondere di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Giancarlo Pagliaro, imprenditore di 68 anni di Mondragone, si è presentato davanti al giudice per l’udienza preliminare sull’omicidio di Luigi Magrino, il commerciante di auto di 41 anni ucciso nel distributore di benzina il 28 aprile scorso.

Luigi Maginro, 41 anni, è stato colpito a morte con due colpi di pistola ieri pomeriggio in un distributore di benzina sulla via Domiziana, a Mondragone.

