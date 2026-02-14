Uccidere i cormorani per salvare le trote? Una risposta semplicistica a un problema complesso

Il comitato locale ha deciso di uccidere i cormorani per proteggere le trote, ritenendo che questa misura possa aumentare le catture dei pescatori. Tuttavia, questa soluzione appare troppo semplice di fronte a un problema più complesso, che coinvolge anche l’ecosistema e la biodiversità. Recentemente, alcuni ambientalisti hanno organizzato una protesta davanti alla diga, chiedendo di trovare metodi più sostenibili.

L'associazione LNDC Animal Protection si oppone alla decisione della Provincia di Trento di approvare un piano di contenimento dei cormorani volto a proteggere la trota marmorata, specie autoctona delle acque trentine "La protezione di una specie non può avvenire a discapito di un'altra. Una società che si definisce civile deve saper trovare soluzioni equilibrate che mettano al centro la convivenza e la salvaguardia della vita in tutte le sue forme". Con queste parole Piera Rosati – presidente dell'associazione LNDC Animal Protection – ha espresso la propria contrarietà alla decisione della Provincia di Trento di approvare un piano di contenimento dei cormorani per proteggere la trota marmorata, una specie autoctona di pregio presente nelle acque trentine.