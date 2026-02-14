Ubisoft cancella sei giochi | oltre Prince of Persia Remake stop a progetti segreti e mobile

Ubisoft ha deciso di cancellare sei dei suoi giochi in fase di sviluppo, tra cui il tanto atteso Prince of Persia Remake. La causa principale è la riorganizzazione interna dell’azienda e la revisione delle priorità. Tra i titoli eliminati ci sono anche alcuni giochi segreti e progetti per dispositivi mobili mai annunciati ufficialmente. La cancellazione ha colpito anche un progetto misterioso che era in fase di testing interno da mesi, senza mai essere stato reso pubblico.

Ubisoft ha confermato ufficialmente la cancellazione di diversi progetti in sviluppo, incluso il discusso Prince of Persia Remake. Tuttavia, secondo quanto emerso durante Insider Gaming Weekly e riportato da Insider Gaming, il numero complessivo dei titoli interrotti sarebbe pari a sei. Una scelta che fotografa un momento complesso per il publisher francese, impegnato in una ristrutturazione interna e in una ridefinizione delle priorità produttive. I sei giochi cancellati da Ubisoft. La lista dei progetti fermati include produzioni molto diverse tra loro, dai remake attesi ai titoli multiplayer sperimentali fino alle esperienze mobile legate a franchise consolidati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Ubisoft cancella sei giochi: oltre Prince of Persia Remake stop a progetti segreti e mobile Ubisoft cancella Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake e altri giochi Ubisoft ha annunciato l'annullamento del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e di altri titoli, in seguito a una ristrutturazione aziendale mirata a riorganizzare le proprie risorse. Ubisoft ha cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake Ubisoft ha annunciato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, confermando la fine dello sviluppo di uno dei progetti più complessi dell’azienda negli ultimi anni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ecco quali altri giochi ha cancellato Ubisoft oltre a Prince of Persia Remake; Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo viene cancellato da Ubisoft in un ampio cambiamento strategico da parte dell’azienda. Ubisoft: Svelati i Giochi cancellati oltre Prince of Persia RemakeUbisoft ha ufficialmente confermato la cancellazione di diversi progetti in sviluppo, tra cui il discusso Prince of Persia Remake, ma secondo quanto riportato da Insider Gaming il numero totale ... techgaming.it Ecco quali altri giochi ha cancellato Ubisoft oltre a Prince of Persia RemakeUbisoft cancella sei progetti, tra cui remake e titoli mobile, avviando una rivoluzione interna che preoccupa i dipendenti. everyeye.it Ecco quali altri giochi ha cancellato Ubisoft oltre a Prince of Persia Remake x.com Ubisoft rassicura sullo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake e invita a provare The Rogue: Prince of Persia. https://www.everyeye.it/notizie/prince-of-persia-sabbie-remake-artwork-update-ubisoft-807890.htmlutm_medium=Social&utm facebook