Il Pisa ha conquistato tre punti fondamentali contro il Milan, che ora è a un passo dall’obiettivo ma ancora distante di una vittoria. La squadra toscana ha dimostrato determinazione, anche se il Milan ha avuto poche opportunità per cambiare le sorti dell’incontro. I giocatori del Pisa si sono impegnati a fondo, consapevoli dell’importanza di questa vittoria nel loro cammino.

2026-02-14 00:20:00 Arrivano conferme da TS: PISA – “ Non era semplice stasera, il Pisa è una squadra scomoda: prendiamoci i tre punti, da questa partita dobbiamo migliorare ma abbiamo fatto solo due partite negli ultimi quindici giorni e quindi non era facile “. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri commenta così, ai microfoni di Dazn, il sofferto successo allo stadio Romeo Anconetani: “ Se sono soddisfatto dei cambi? I rigori si sbagliano. – afferma l’ex allenatore della Juventus in riferimento a Fullkrug, impreciso dal dischetto pochi minuti dopo il suo ingresso in campo –. Pulisic e Leao sono entrati molto bene ma devono migliorare la condizione “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Milan distante una vittoria in meno dall’obiettivo”

Questa sera il Milan affronta il Bologna in trasferta con l’obiettivo di tornare a casa con i tre punti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Allegri 'snobba' Inter-Juventus: Milan distante una vittoria in meno dall'obiettivo; Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; La RASSEGNA STAMPA di Giovedì 5 Gennaio,Milan tre giorni di riposo prima di tanti impegni importanti.; Inter-Juve è già iniziata, Chivu manda la spia in azione: ecco chi c’era in Coppa Italia.

Allegri 'snobba' Inter-Juventus: Milan distante una vittoria in meno dall'obiettivoIl tecnico rossonero ha parlato al termine del soffertissimo successo all'Anconetani di Pisa: le dichiarazioni ... tuttosport.com

Pisa-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AI rossoneri di Massimiliano Allegri fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark nell'anticipo della 25ª giornata. Sfida da testa-coda alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Straordinario Modric Il Milan conquista tre punti pesantissimi in un weekend ricco di big match: Loftus Cheek apre le danze, Loyola accorcia le distanze, ma è Luka Modric a decidere la partita #Tuttosport #MilanPisa x.com

"HO RISPOSTO SUBITO SÌ AL MILAN" In un'intervista a TuttoSport, Koni De Winter racconta il momento in cui ha scelto il club rossonero e quelli che sono, secondo lui, gli unici sbagli commessi per ora durante la stagione #DeWinter #Milan #Spazi facebook