Tutto fermo a Vicofaro | Nessun cantiere per le due nuove Rsa Il dibattito in consiglio

A Vicofaro, i lavori per le due nuove Rsa sono ancora bloccati, perché l’amministrazione non ha ancora rilasciato i permessi di costruzione. La questione è tornata al centro del dibattito in consiglio comunale, mentre il progetto risale ormai a un anno fa e non si sono visti avanzamenti sul cantiere. Durante l’ultima seduta, alcuni consiglieri hanno chiesto chiarimenti sulla situazione, osservando che le ruspe ancora non si vedono in zona.

Il futuro dell'area dell'ex Fornacione di Vicofaro è ancora al centro del dibattito politico: è passato un anno dall'apertura della procedura di permesso a costruire le due nuove Rsa e di operai, ruspe e cantieri nella zona adiacente a via Donati ancora non c'è traccia. Le due residenze sociali sarebbero da 80 posti ciascuna, per un totale di 160, superando così i paletti imposti dalla legge regionale. Se ne è discusso durante l'ultima seduta di consiglio comunale, con l'amministrazione – tramite l'assessore all' urbanistica Leonardo Cialdi – chiamata in causa da una interpellanza presentata dal capogruppo di Pistoia Ecologista Progressista, Mattia Nesti per capire cosa sta succedendo al progetto della Carron che dovrebbe modificare in maniera pesante l'assetto di tutto il quartiere di Vicofaro.