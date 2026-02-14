Tutti vogliono fare il toelettatore professionale | i corsi di formazione fanno il sold out

A Milano, il 14 febbraio 2026, i corsi di toelettatura per diventare professionisti si riempiono subito, perché sempre più persone vogliono imparare a prendersi cura degli animali. La richiesta cresce così rapidamente che le classi finiscono in poche ore, attirando anche chi non aveva mai pensato di frequentare un corso del genere. Questo aumento di interesse si deve alla voglia di offrire servizi di qualità ai pet, anche a livello professionale.

Milano, 14 febbraio 2026 – C’è una professionalità emergente nel settore della cura degli animali, stiamo parlando del toelettatore professionista, lavoro che sta facendo registrare un boom di richieste sul fronte della formazione. A renderlo noto l'Area Studi di ACAD Confcommercio (l'Associazione dei commercianti di animali domestici e toelettatori) che ha registrato il significativo aumento delle richieste di formazione certificata, in linea con i sistemi di certificazione delle competenze previsti a livello regionale e, in particolare, in Regione Lombardia. Ha riaperto tra le prime attività anche la toelettatura per cani Boom di richieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

