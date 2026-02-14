Tutti pazzi per Gramsci ma la citazione è inesatta | la frase assente dalla sue opere ma sulla bocca dei politici
Il quotidiano britannico «The Guardian» ha scoperto che molti politici e storici citano erroneamente Gramsci, attribuendogli la frase «È l’ora dei mostri». La frase, invece, non si trova nelle sue opere e sembra essere diventata un modo per commentare eventi politici recenti. Un esempio concreto è stato un intervento di un politico italiano che ha citato questa frase durante un discorso pubblico senza sapere che non era scritta da Gramsci.
Il quotidiano britannico «The Guardian» dimostra come politici e storici attribuiscano erroneamente la frase «È l'ora dei mostri» al teorico del comunismo occidentale Non deve stupire che Antonio Gramsci sia tanto citato da personalità del più vario tipo. Si tratta del maggior pensatore comunista occidentale del Novecento, colui che più si è prodigato per elaborare una strategia che potesse consentire di conquistare il potere e di gestire la transizione al socialismo, in condizioni ben diverse da quelle della Russia, dopo il fallimento del progetto di scatenare la rivoluzione in Europa sulla spinta del successo ottenuto dai bolscevichi.
Tutti pazzi per il 2016: su TikTok e Instagram impazza la frase "Feels like 2016, you had to be there”. Ma com'erano le star dieci anni fa?
Negli ultimi anni, TikTok e Instagram hanno riportato in auge un’espressione che richiama gli anni 2016: “Feels like 2016, you had to be there”.
Annabella Martinelli, i dubbi sulla sua morte da il cerotto sulla bocca, la chat con l'uomo misterioso a la frase "se crepo la colpa è di chi non accetta il rifiuto"
Annabella Martinelli è al centro di un caso ancora avvolto nel mistero, tra il gesto simbolico del cerotto sulla bocca, una chat con un uomo sconosciuto e una frase inquietante:
