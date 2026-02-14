Tutti pazzi per Gramsci ma la citazione è inesatta | la frase assente dalla sue opere ma sulla bocca dei politici

Il quotidiano britannico «The Guardian» ha scoperto che molti politici e storici citano erroneamente Gramsci, attribuendogli la frase «È l’ora dei mostri». La frase, invece, non si trova nelle sue opere e sembra essere diventata un modo per commentare eventi politici recenti. Un esempio concreto è stato un intervento di un politico italiano che ha citato questa frase durante un discorso pubblico senza sapere che non era scritta da Gramsci.