Turni a 5 euro all’ora De Martis | Diritti violati

I carabinieri di Grosseto hanno scoperto che alcuni lavoratori venivano sfruttati con turni di 15 ore al giorno, spesso durante l’estate, con orari che andavano dalle 5 del mattino alle 8 di sera. Gli operai lavoravano sette giorni su sette, senza pause settimanali, ferie o permessi medici, e ricevevano solo 5 euro all’ora. De Martis denuncia che in questa situazione i diritti dei lavoratori sono stati completamente calpestati. Un lavoratore ha raccontato di aver lavorato per mesi senza un giorno di riposo.

GROSSETO Nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori, i carabinieri hanno scoperto che gli operai erano sottoposti a turni estenuanti fino a 15 ore giornaliere d'estate, dalle 5 alle 20 con una sola ora di pausa pranzo, protratti per 7 giorni su 7 senza riposi settimanali, ferie retribuite o permessi per malattia. Anche nei casi di 'colpi di sole erano costretti a lavorare sotto minaccia in un clima di terrore costante per le minacciate rappresaglie ai familiari in Pakistan. In inverno le ore si riducevano a 8 al giorno, ma sempre senza riposo domenicale. Risulta che venivano pagati in nero 5 euro l'ora senza contratto, formazione sulla sicurezza, visite mediche pre-assunzione o assicurazione Inail.