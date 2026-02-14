Tumori nei bambini | al Gaslini tassi di sopravvivenza tra i più alti d' Europa
Il Gaslini di Genova ha registrato alcuni tra i tassi di sopravvivenza più elevati in Europa per i bambini affetti da tumore. Questo risultato arriva grazie a trattamenti avanzati e a un'équipe specializzata, che lavorano quotidianamente per migliorare le cure. La giornata mondiale contro il cancro infantile, che si celebra domenica 15 febbraio, ricorda l’importanza di continuare a investire nella ricerca e nel supporto ai piccoli pazienti. In Italia, ogni anno, circa duecento bambini ricevono una diagnosi di tumore.
Domenica 15 febbraio la giornata mondiale contro il cancro infantile: ogni anno in Italia circa 2.200 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore: oggi c'è più speranza, cosa dicono i dati ufficiali Domenica 15 febbraio si celebra la giornata mondiale contro il cancro infantile: ogni anno in Italia circa 2.200 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore. Grazie ai progressi della ricerca, a protocolli terapeutici sempre più mirati e a reti assistenziali dedicate, oggi i tassi di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi arrivano a sfiorare, e in certi casi anche a superare, il 90%, segnando un miglioramento straordinario rispetto al passato.🔗 Leggi su Genovatoday.it
