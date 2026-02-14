Tumore tutte le insidie degli alimenti ultra-processati

Un nuovo studio rivela che mangiare molti alimenti ultra-processati aumenta il rischio di mortalità tra i pazienti oncologici. La ricerca ha analizzato le abitudini alimentari di diverse persone e ha scoperto che chi consuma più prodotti industriali ha una sopravvivenza più bassa. Tra i cibi più comuni ci sono snack confezionati, cibi pronti e bevande zuccherate, spesso preferiti per comodità ma dannosi per la salute.

L'alimentazione dopo una diagnosi di tumorela davvero la differenza e incide sulla sopravvivenza. Un consumo elevato di alimenti ultra-processati, in particolare, causa un aumento della mortalità rispetto a chi segue un'alimentazione più salutare. A rilevarlo uno studio realizzato dall'Unità di Epidemiologia e prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, con il sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul Cancro Ets. Gli alimenti ultra-processati . Poveri di nutrienti essenziali come vitamine, minerali e fibre, gli alimenti ultra-processati contengono spesso additivi, quali aromi artificiali, conservanti, emulsionanti e livelli elevati di zuccheri aggiunti e grassi non salutari.