Trump contro Harvard | Discriminate i bianchi

L’ex presidente Donald Trump ha accusato Harvard di discriminare i candidati bianchi, sostenendo che l’università abbia manipolato le procedure di ammissione per favorire altri gruppi etnici. La causa è stata avviata dopo che Harvard non ha consegnato i documenti richiesti dall’agenzia federale che indaga sui metodi di selezione degli studenti. Trump afferma che questa mancanza di trasparenza dimostra un comportamento ingiusto nei confronti dei candidati bianchi. Nelle ultime settimane, il caso ha suscitato molte discussioni sui criteri di ammissione nelle università statunitensi.

Secondo quanto riferito dall'agenzia ANSA da New York, l'amministrazione Trump ha avviato una nuova causa contro l'Università di Harvard, accusata di non aver consegnato la documentazione richiesta nell'ambito di un'indagine federale sui criteri di ammissione. Al centro dell'iniziativa legale del Dipartimento di Giustizia vi è la verifica di possibili discriminazioni nei confronti di candidati bianchi.