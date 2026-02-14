Truffe voce clonata | bastano 10 secondi come ti rubano tutto

Il sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per il programma di Rete 4 “Realpolitik” rivela che quasi metà degli italiani ha paura di essere vittima di truffe online. La causa principale è il rischio di clonare la propria voce in soli dieci secondi, una tecnica sempre più diffusa. Un esempio concreto riguarda le chiamate fraudolente, in cui i truffatori si spacciano per parenti o rappresentanti di aziende, rubando denaro o dati sensibili.

Chi ha paura di essere truffato? Un sondaggio di Alessandra Ghisleri per Realpolitik, il programma di Rete 4 del mercoledì sera condotto da Tommaso Labate, parla chiaro: il 47,9 per cento degli intervistati ammette di sì, contro il “no” del 31,8 per cento. Molto contribuisce alla sensazione di insicurezza il ricorso al lato più maligno dell’intelligenza artificiale, che offre ai malintenzionati nuovi strumenti per gabbare i creduloni. Si parte con una truffa sconcertante. Alessandro Raponi, fondatore di Tropico Security, ruba la voce all’inviata del programma: «Bastano 10 secondi per ottenere una clonazione molto simile all’originale». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Un uomo di Milano ha raccontato di essere stato truffato usando la voce clonata della figlia.

Un’altra trappola online fa paura agli utenti italiani.

