Tris del Cosenza il Cerignola cade dopo sette risultati utili consecutivi

Il Cosenza ha battuto l'Audace Cerignola al ‘San Vito-Gigi Marulla’, interrompendo la serie di sette partite senza sconfitte della squadra pugliese. La causa principale è stata una prestazione solida dei calabresi, che hanno sfruttato al massimo le occasioni offensive nel secondo tempo. La gara si è decisa con tre gol, tutti arrivati dopo l’intervallo, e ha lasciato i pugliesi senza punti.

Al 'San Vito-Gigi Marulla' la squadra di Maiuri cede 3-0. Padroni di casa avanti al 26' del primo tempo. Nella ripresa l'Audace va vicino al pareggio, ma poi capitola nel finale con le reti di Garritano e Achour Si interrompe al 'San Vito-Gigi Marulla' di Cosenza la striscia di risultati utili dell'Audace Cerignola, sconfitta per 3-0 dalla squadra calabrese. Dopo un gol annullato all'ex Foggia Beretta (offside), la formazione rossoblu la sblocca al 26' con Moretti, bravo a depositare in rete sfruttando una uscita infelice dell'estremo difensore ofantino. Meglio nella ripresa la squadra di Maiuri, che sfiora il pari in ben tre situazioni, ma finisce per capitolare al 41' della ripresa con Garritano, che firma il raddoppio su assist dell'ex Emmausso, subentrato da qualche minuto.