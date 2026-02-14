Tris azzurro nei quarti di finale dei 1000 metri Confortola e Fontana vincono la batteria

Confortola e Fontana hanno conquistato la qualificazione alle semifinali dei 1000 metri femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo le avversarie nelle batterie di qualificazione. La loro vittoria ha portato l’Italia a ottenere tre passaggi diretti ai quarti, dimostrando una buona forma in vista delle fasi decisive. Le due atlete hanno mostrato una grande determinazione sulla pista, con tempi che si sono avvicinati ai record personali.

L'Italia cala il tris nei quarti di finale dei 1000 metri femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le azzurre non sbagliano in una giornata dedicata solo alle batterie di questa distanza. Ottime indicazioni sono arrivate soprattutto da Elisa Confortola ed Arianna Fontana, che hanno vinto le rispettive batterie, mentre Chiara Betti è stata ripescata tra le migliori terze classificate. Davvero convincente Elisa Confortola in una batteria che nascondeva delle insidie. La valtellinese ha mostrato una grande condizione e ha preso il largo nell'ultimo giro, superando brillantemente l'americana Kristen Santos-Griswold e la cinese Yang Jingru, ripescata poi tra le migliori terze.