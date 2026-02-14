Il settore della moda celebra il ritorno all’artigianalità, dopo anni di produzione di massa. I designer puntano su pezzi realizzati a mano, con materiali naturali e dettagli unici. Questa tendenza si manifesta nelle nuove collezioni, che valorizzano le imperfezioni e l’autenticità di ogni creazione. I clienti cercano capi che raccontino una storia e che si distinguano per originalità. L’uso di stoffe naturali e tecniche tradizionali dà un volto diverso alla moda moderna.

Un grande ritorno alla naturalezza. Alla pelle e all’odore alla pelle. All’artigianalità, all’imperfetto ma unico. Tanti colori della terra, come il marrone bruciato, il beige, i bianchi cremosi. Qualche segnale interessante arriva dall’abbigliamento, dove non si fanno volumi ma c’è lo spazio per la ricerca. Lineapelle in tre giorni, ha mostrato tutta l’eccellenza e la bellezza di un prodotto che ha, nel Valdarno fra Pisa e Firenze, una delle "culle" d’Italia. Pur restando difficile e complesso il momento per il comparto. Con previsioni poco nitide anche per il 2026 che rischia di essere un altro anno critico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trionfo di colori e bellezza: "Il ritorno all’artigianalità"

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trionfo di colori e bellezza: Il ritorno all’artigianalità; In Australia una casa si trasforma in un immaginario fiabesco da scoprire; CARNEVALE DI FORMIA 2026: UN TRIONFO DI COLORI NEL MONDO SOTTOMARINO; Sotto il cielo di Agata: l’apoteosi di luce e il canto di un popolo che incanta il mondo Notizie.

Le foto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026Un trionfo di musiche e colori la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 allo stadio San Siro. Ecco alcuni dei momenti più belli. Claudio Coviello e Antonella Albano, primi ballerini del ... corriere.it

Che cos'è il Trionfo di gola, il dolce siciliano che è un'opera d'arte baroccaOpulento, barocco, teatrale, il Trionfo di Gola è il dolce più letterario della pasticceria siciliana. Di origine conventuale, era famoso quello delle suore del monastero dell’Origlione di Palermo ma ... gamberorosso.it

Oggi vi porto direttamente sotto il sole della Spagna con la mia Paella Mista di Pollo, Pesce e Verdure. È un trionfo di colori e profumi: la sapidità dei frutti di mare si sposa con la tenerezza del pollo e la freschezza delle verdure, il tutto abbracciato da un riso sa facebook

CARNEVALE DI FORMIA 2026: UN TRIONFO DI COLORI NEL “MONDO SOTTOMARINO” x.com