Trieste | sindacati bloccano gli straordinari per precariato e indennità non pagate Urgente tavolo in Prefettura

A Trieste, i sindacati hanno bloccato gli straordinari dei lavoratori precari e protestano contro le indennità non pagate, causando disagi nelle scuole della città. La situazione ha portato alla richiesta di un incontro immediato in Prefettura per trovare una soluzione. Nel frattempo, nelle scuole triestine si registra un aumento delle proteste tra il personale.

Trieste, scuola in stato di agitazione: sindacati chiedono un tavolo urgente in Prefettura. Trieste è teatro di una crescente tensione nel settore dei servizi educativi. I sindacati Ugl e Uil hanno proclamato lo stato di agitazione, bloccando gli straordinari per protestare contro la precarizzazione del personale, la mancata erogazione di indennità e una gestione delle sostituzioni ritenuta inadeguata. La protesta mira a costringere l'amministrazione comunale ad aprire un tavolo di confronto urgente in Prefettura.

I servizi educativi del Comune sono al centro di una crisi aperta, con i sindacati in stato di agitazione.

