Tricase caduta da balcone | 42enne in ospedale in gravi condizioni indagini aperte e quartiere sconvolto

Una donna di 42 anni è caduta dal balcone della sua casa in via Costantino a Tricase, probabilmente a causa di un incidente domestico, e ora si trova in condizioni gravi all’ospedale “Cardinale Panico”. La scena ha sconvolto il quartiere, che si è svegliato con la notizia dell’accaduto e le forze dell’ordine stanno ora cercando di capire cosa sia successo. La vittima è stata trovata riversa sul marciapiede poco dopo la caduta, e i soccorritori hanno subito portato la donna in ospedale.

Tricase, una donna precipita da un balcone: indagini in corso e un quartiere sotto shock. Una donna di 42 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dopo essere precipitata da un balcone al secondo piano della sua abitazione in via Costantino. L’incidente è avvenuto questo sabato 14 febbraio 2026, in una zona residenziale del Salento, e le cause sono ancora al vaglio delle autorità. La comunità locale è scossa, mentre le indagini cercano di fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Una mattinata sotto la pioggia, l’allarme e l’intervento dei soccorsi. La giornata a Tricase era iniziata con pioggia persistente e venti di 14.🔗 Leggi su Ameve.eu Torino, parto in casa: neonata trovata nel water. Ricoverata in ospedale: condizioni gravi. Indagini in corso Operaio cade mentre ristruttura balcone, è in gravi condizioni Un operaio edile di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto durante i lavori di ristrutturazione di un balcone al primo piano in vico Tutti Santi, a Napoli. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Liquilab | Tricase facebook