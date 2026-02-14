Treviso lavoratori in fuga | costi vita e affitti alti svuotano il capoluogo A rischio servizi e tessuto sociale

A Treviso, molti lavoratori lasciano la città a causa dell’aumento dei costi di vita e degli affitti troppo elevati. Questa situazione spinge via le persone che contribuiscono alla vita quotidiana e ai servizi locali, lasciando il centro urbano meno popolato. La difficoltà di trovare un alloggio accessibile si fa sentire fortemente, portando a una diminuzione della presenza di chi lavora nel commercio, nella sanità e nelle scuole. La fuga crescente mette in discussione la vitalità stessa di Treviso, che rischia di perdere pezzi importanti della sua comunità.

Treviso, la fuga dei lavoratori: un capoluogo sempre più inaccessibile. Treviso affronta un’emergenza abitativa che rischia di svuotare la città dei suoi lavoratori più essenziali. La Filcams Cgil lancia l’allarme: l’aumento vertiginoso dei costi della vita e la carenza di alloggi stanno spingendo chi garantisce i servizi verso le periferie e i comuni limitrofi, mettendo a rischio il tessuto sociale ed economico del capoluogo. La città paradossale: prospera con i servizi, respinge chi li offre. La situazione, denunciata dal segretario generale provinciale della Filcams Cgil Treviso, Alberto Irone, evidenzia un paradosso preoccupante: Treviso prospera grazie ai servizi offerti, ma rende sempre più difficile a chi li garantisce vivere in città.🔗 Leggi su Ameve.eu

