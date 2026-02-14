Trento una giocata al SuperEnalotto gli vale oltre 30mila euro

Un residente di Trento ha vinto più di 30.000 euro con una giocata al SuperEnalotto di venerdì scorso. La sua schedina, giocata in un bar nel centro della città, ha centrato il numero 25 del concorso del 12 febbraio. La vincita è arrivata grazie a un colpo di fortuna, che ha sorpreso anche i titolari del punto vendita.

È di Trento il vincitore dell'ultimo concorso del SuperEnalotto, il numero 25 dello scorso 12 febbraio. Ed è una vincita niente male quella realizzata grazie a una giocata online sul sito della Sisal, con cui il nostro concittadino (o la nostra concittadina, l'identità si sa è top secret), ha vinto 30.218,63 euro. Questa la combinazione vincente, vinta con 1 punto 5: 5 – 11– 35 – 52 – 80 – 85 – J 66 – SS 29.

