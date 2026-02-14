Il Frecciarossa 8623, che normalmente non si ferma a Sarzana, ha ripreso la fermata ieri mattina a causa delle richieste dei pendolari locali. La decisione ha portato anche all’inserimento delle fermate di Chiavari e Massa Centro per il Frecciargento 8551, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le città. Un cittadino ha raccontato di aver atteso questa modifica da mesi, sperando di ridurre i tempi di viaggio.

La Spezia, 14 febbraio 2026 – Cambio orario per favorire le richieste dei pendolari. E’ stata reintrodotta la fermata alla stazione di Sarzana per il Frecciarossa 8623 e l’inserimento delle fermate di Chiavari e Massa Centro per il Frecciargento 8551. Questo è quanto richiesto a Trenitalia nazionale e ottenuto dalla Regione Liguria, attraverso l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, per tutta la durata dei lavori infrastrutturali sulla linea tirrenica, previsti dal 2 marzo al 30 aprile. Ieri mattina si è svolta una riunione tecnica tra l’ente regionale e i rappresentanti di Trenitalia e RFI nella quale si è discusso di come porre rimedio a quanto emerso nelle ultime ore in merito ai cambi di orario delle Frecce, previsti dal 2 marzo al 30 aprile, caricati sui sistemi di vendita in anticipo rispetto alla riunione odierna e senza preavviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, cambio orario: il Frecciarossa ferma a Sarzana

Gli investigatori hanno rilevato incisioni di circa un millimetro sui carrelli di alcuni treni Iryo Frecciarossa coinvolti nello scontro in Spagna.

A Sarzana, come in altre aree della provincia spezzina, alcune infrastrutture ferroviarie mostrano segni di abbandono e carenze di servizi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Frana Arenzano, come cambiano gli orari di treni e bus; Treni, nuovo cambio negli orari delle Frecce. Scajola: Ottenuto quanto chiesto a Trenitalia; Treni, ancora modifiche agli orari dei pendolari in Liguria: ecco cosa cambia; Trenitalia cambia orario ai treni Freccia, la replica dell’assessore Scajola.

Orari spostati per lavori, due mesi di disagi sui treni nel LevanteInsomma, due mesi di disagi enormi, con variazioni dovute a lavori sulla linea ma che, chiaramente, mettono moltissimi pendolari senza un treno disponibile al mattino. Chi partiva alle 7:37 dovrebbe ... ilsecoloxix.it

Sciopero nazionale dei treni il 27 e 28 febbraio 2026: come evitare di restare bloccati in stazioneSciopero treni 27-28 febbraio 2026: stop nazionale 24 ore dalle 21:00. Fasce di garanzia 6-9 e 18-21. Rimborsi e treni garantiti. ilquotidianodellazio.it

FROSINONE-ROMA-CASSINO: MODIFICHE TRENI E BUS SOSTITUTIVI PER LAVORI 6-8 FEBBRAIO Stazione Frosinone chiusa 6-8 febbraio 2026: treni limitati Roma-Cassino, bus sostitutivi e cambio a Colleferro. Orari, fermate e info utili https://www.odissea facebook