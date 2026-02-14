Treni cambio orario | il Frecciarossa ferma a Sarzana
Il Frecciarossa 8623, che normalmente non si ferma a Sarzana, ha ripreso la fermata ieri mattina a causa delle richieste dei pendolari locali. La decisione ha portato anche all’inserimento delle fermate di Chiavari e Massa Centro per il Frecciargento 8551, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le città. Un cittadino ha raccontato di aver atteso questa modifica da mesi, sperando di ridurre i tempi di viaggio.
La Spezia, 14 febbraio 2026 – Cambio orario per favorire le richieste dei pendolari. E’ stata reintrodotta la fermata alla stazione di Sarzana per il Frecciarossa 8623 e l’inserimento delle fermate di Chiavari e Massa Centro per il Frecciargento 8551. Questo è quanto richiesto a Trenitalia nazionale e ottenuto dalla Regione Liguria, attraverso l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, per tutta la durata dei lavori infrastrutturali sulla linea tirrenica, previsti dal 2 marzo al 30 aprile. Ieri mattina si è svolta una riunione tecnica tra l’ente regionale e i rappresentanti di Trenitalia e RFI nella quale si è discusso di come porre rimedio a quanto emerso nelle ultime ore in merito ai cambi di orario delle Frecce, previsti dal 2 marzo al 30 aprile, caricati sui sistemi di vendita in anticipo rispetto alla riunione odierna e senza preavviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scontro treni in Spagna, dai segni sui carrelli del Frecciarossa possibile svolta: “Anche su treni precedenti”
Gli investigatori hanno rilevato incisioni di circa un millimetro sui carrelli di alcuni treni Iryo Frecciarossa coinvolti nello scontro in Spagna.
Coni d’ombra per Sarzana. Ascensori rimasti fermi a lungo. Pochi treni verso la Riviera
A Sarzana, come in altre aree della provincia spezzina, alcune infrastrutture ferroviarie mostrano segni di abbandono e carenze di servizi.
Argomenti discussi: Frana Arenzano, come cambiano gli orari di treni e bus; Treni, nuovo cambio negli orari delle Frecce. Scajola: Ottenuto quanto chiesto a Trenitalia; Treni, ancora modifiche agli orari dei pendolari in Liguria: ecco cosa cambia; Trenitalia cambia orario ai treni Freccia, la replica dell’assessore Scajola.
Orari spostati per lavori, due mesi di disagi sui treni nel LevanteInsomma, due mesi di disagi enormi, con variazioni dovute a lavori sulla linea ma che, chiaramente, mettono moltissimi pendolari senza un treno disponibile al mattino. Chi partiva alle 7:37 dovrebbe ... ilsecoloxix.it
Sciopero nazionale dei treni il 27 e 28 febbraio 2026: come evitare di restare bloccati in stazioneSciopero treni 27-28 febbraio 2026: stop nazionale 24 ore dalle 21:00. Fasce di garanzia 6-9 e 18-21. Rimborsi e treni garantiti. ilquotidianodellazio.it
FROSINONE-ROMA-CASSINO: MODIFICHE TRENI E BUS SOSTITUTIVI PER LAVORI 6-8 FEBBRAIO Stazione Frosinone chiusa 6-8 febbraio 2026: treni limitati Roma-Cassino, bus sostitutivi e cambio a Colleferro. Orari, fermate e info utili https://www.odissea facebook