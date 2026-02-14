Trecento armi a casa di un pensionato | sequestro della polizia

Un pensionato di 85 anni ha accumulato oltre trecento armi nella sua casa, portando alla confisca da parte della polizia di Bologna. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione, che ha rivelato un patrimonio di armi mai denunciato. Gli agenti hanno trovato anche munizioni di vario tipo, creando sconcerto tra gli investigatori.

La polizia di Bologna ha effettuato un maxi sequestro di armi rinvenute all’interno dell’abitazione di un pensionato di 85 anni. L’uomo vive da solo in un alloggio in via Tinozzi, nei pressi dei Giardini Margherita. La polizia, scrive Il Resto del Carlino, è arrivata in casa dell’uomo per la segnalazione di una lite familiare. Una volta in casa, gli agenti hanno notato che l’85enne si comportava nervosamente e in modo piuttosto agitato. La polizia sapeva che l’uomo aveva denunciato la presenza in casa di circa una sessantina di armi: il pensionato, infatti, era stato titolare di un’armeria. Quello che però gli agenti non potevano sapere è che le armi erano di più, molte di più rispetto a quelle regolarmente denunciate.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

