Travis Scott ha deciso di far tornare di moda gli orologi con la calcolatrice, un modello che ha segnato gli anni Ottanta, dopo averli visti indossare in alcune sue foto sui social. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti fan, che ricordano quei dispositivi come simbolo di un’epoca passata. Nel frattempo, il rapper si prepara anche per un ruolo nel prossimo film di Christopher Nolan, dove interpreta un personaggio che recita un incantesimo ispirato alla mitologia greca. La sua presenza nel trailer di

Travis Scott sembra deciso a collezionare sorprese. È comparso nel trailer di Odissea, il nuovo kolossal di Christopher Nolan ispirato all’epopea greca, nei panni di una sorta di poeta?cantastorie armato di bastone, intento a recitare un incantesimo su “un trucco per abbattere le mura di Troia e ridurla in cenere”. Una missione secondaria degna del miglior videogioco mitologico. Gli appassionati di orologi hanno ricevuto un’altra sorpresa da Travis Scott durante il Super Bowl. In una serata dominata da pezzi importanti ( Roger Federer con un Rolex, Bad Bunny con un Royal Oak verde e oro), il rapper, avvolto in capi maschili Chanel e occhiali Oakley retrò, ha rubato la scena con qualcosa di completamente diverso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Travis Scott vuole far tornare di moda gli orologi con la calcolatrice, te li ricordi?

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Hellwatt Festival a Reggio, da Kanye West a Travis Scott il nuovo evento musicale dell’estate; Hellwatt Festival, 3 weekend a Reggio Emilia tra Kanye West e Rita Ora; Travis Scott, Billie Joe Armstrong e altre celebrità confezionano il Tremendous Bowl LX; Helwatt Festival Reggio Emilia: Kanye West, Travis Scott, Rita Ora e Martin Garrix alla Rcf Arena.

Oltre a Kanye West (il 18) si attende conferma per il nome del rapper Travis Scott facebook