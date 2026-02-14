Trattavano i rifiuti speciali nell’impianto abusivo

Gli agenti hanno scoperto che un gruppo gestiva illegalmente rifiuti speciali in un impianto senza autorizzazioni, lasciando scarti pericolosi vicino a un quartiere residenziale. Durante le verifiche, sono stati trovati contenitori pieni di sostanze tossiche abbandonati in modo indiscriminato, creando un serio rischio per la salute delle persone che vivono nella zona.

Un’attività svolta nell’ombra, fuori da ogni regola e con potenziali ricadute gravi sull’ambiente e sulla salute pubblica. È questo lo scenario che i Carabinieri hanno portato alla luce con il sequestro di un impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo. L’inchiesta, delegata alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura e condotta con il supporto dell’Arma territoriale, ha consentito di individuare una struttura che raccoglieva, trattava e smaltiva rifiuti pericolosi e non pericolosi, recuperando materiali cosiddetti "nobili" – rame, ferro, ottone e altre leghe di valore – destinati poi alla vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La scoperta di un impianto abusivo di rifiuti speciali in un terreno agricolo ha preso di sorpresa i residenti della zona.

Su un terreno agricolo, di proprietà di un'azienda locale, è stato scoperto un impianto abusivo di rifiuti speciali.

