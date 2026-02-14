Il movimento Fd’I Roma denuncia che la Regione Lazio ha deciso di investire più risorse nel trasporto pubblico romano, confermando così il suo impegno concreto per migliorare il servizio. La scelta ha portato a un aumento di fondi destinati alle linee di autobus e metro, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e potenziare le corse nelle zone più periferiche.

La Regione Lazio “dimostra con i fatti l’attenzione e la responsabilità verso il trasporto romano. Ringraziamo la giunta regionale e in particolare l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera per il lavoro portato avanti con serietà e visione, che conferma una forte attenzione verso il trasporto pubblico della Capitale”. È quanto si legge in una nota del gruppo capitolino di Fratelli d’Italia. Un Cambio di Passo nel Trasporto Pubblico. L’azione della Regione Lazio, guidata dal centrodestra, “continua a dimostrare un cambio di passo concreto rispetto al passato, mettendo finalmente al centro Roma e i servizi essenziali per i cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trasporti: Fd’I Roma, Regione Lazio dimostra con fatti attenzione verso Capitale

La firma della convenzione tra Regione Lazio, Rfi e Astral rappresenta un importante passo avanti per il trasporto ferroviario tra Roma e Viterbo.

Oggi pomeriggio, presso la sede della Regione Lazio, si è svolto un incontro sul servizio ferroviario tra Roma e Formia.

