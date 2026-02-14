Trasportatore sottrae generi alimentari durante le consegne al supermercato

Un uomo di Aprilia stava sottraendo generi alimentari durante le consegne per una grande catena di supermercati. La polizia ha scoperto che il trasportatore si appropriava di prodotti alimentari mentre consegnava, portandoli via senza autorizzazione. Durante un controllo, sono stati trovati diversi alimenti non registrati e nascosti nel suo veicolo. La denuncia è stata formalizzata e l’uomo ora rischia di dover rispondere di appropriazione indebita.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Nel suo furgone sono stati trovati i prodotti che dovevano essere consegnati E' ritenuto responsabile di appropriazione indebita. Ad Aprilia è stato denunciato in stato di libertà un uomo che si appropriava di generi alimentari durante le consegne per conto di una nota catena di supermercati. Le indagini sono partite in seguito alle segnalazioni del personale dell'esercizio e dei cittadini, che avevano notato comportamenti sospetti proprio mentre venivano effettuate le consegne. Così gli agenti del commissariato di Aprilia hanno organizzato un servizio di osservazione vinco al deposito del trasportatore, verificando la presenza di alcuni alimenti sottratti dai punti vendita all'interno del veicolo dell'indagato.