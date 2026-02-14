Tram il Pilastro resta un miraggio Il Comune stralcia l’ultimo tratto | Troppe incertezze su tempi e lavori

Il Comune ha deciso di cancellare l’ultimo tratto del progetto tram nel Pilastro, perché i lavori sono troppo incerti e i tempi di realizzazione ancora lontani. La decisione ufficiale arriva dopo mesi di attese e discussioni, lasciando i residenti senza una data certa per il completamento dell’opera. La mancanza di finanziamenti chiari e le difficoltà tecniche hanno portato alla sospensione definitiva del tratto finale, che avrebbe collegato il quartiere al centro città.

Ora c'è anche l'ufficialità. Come anticipato dal Carlino a metà gennaio, il tram al Pilastro resta un miraggio. Lo aveva messo nero su bianco la Regione, ora arriva l'ammissione anche da parte del Comune: la linea rossa si fermerà a San Donnino. In attesa di lavori che, ad oggi, sono un rebus. "Vista l'incertezza sui tempi di realizzazione e sulla tipologia di intervento per il cavalcavia autostradale su via San Donato da parte di Autostrade, il Comune prende atto dell'impossibilità di eseguire in tempi certi la tratta di due chilometri e 700 metri dalla fermata 'San Donnino' al capolinea 'Facoltà di Agraria'", scrive Palazzo d'Accursio.