Tragico schianto sulla statale 14 Della Venezia Giulia | 3 vittime ferito un bambino

Un grave incidente sulla statale 14 “Della Venezia Giulia” ha causato la morte di tre persone e il ferimento di un bambino. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, nel territorio di Venezia, quando due auto si sono scontrate frontalmente a poca distanza dal centro cittadino. Un’auto è finita fuori strada, coinvolgendo anche un bambino che si trovava a bordo e che è stato portato in ospedale in condizioni critiche.

Dramma nel territorio veneziano. Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, lungo la strada statale 14 "Della Venezia Giulia", nel territorio del comune di Venezia. Il bilancio è pesantissimo: tre persone hanno perso la vita, mentre un bambino è rimasto ferito. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento, ma l'impatto si è rivelato particolarmente violento, richiedendo l'intervento immediato dei soccorritori. Strada chiusa e traffico deviato. A seguito dell'incidente, la statale 14 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia nel tratto interessato.