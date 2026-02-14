Il maltempo ha causato disagi a Roma il 14 febbraio 2026, portando alla chiusura di parchi e aree verdi. Per tutta la giornata, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione a causa delle forti piogge e dei venti intensi. Di conseguenza, il sindaco ha deciso di chiudere le ville storiche, i cimiteri e le aree vicino ai fiumi. I lavori di riqualificazione nel Parco del Celio e le potature lungo la circonvallazione Gianicolense continuano senza sosta. Le modifiche al trasporto pubblico prevedono bus sostitutivi per i tram 3

Luceverde Roma segue l'ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte della regione il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione valido per l'intera giornata odierna per questo motivo il sindaco di Roma ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini delle ville storiche e delle aree cimiteriali e poi l'accesso ai parchi fluviali e alle aree vicino ai fiumi e corsi d'acqua interventi di riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio potature sulla circonvallazione Gianicolense per questo motivo oggi e domani previste modifiche per il tram 3 il tram della linea 3 sono sostituiti da bus tra la stazione Trastevere Porta Maggiore mentre il tram della linea 8 sono sostituiti da bus navetta tra la stazione Trastevere Casaletto da lunedì 16 febbraio riprendono i lavori sulla metro mare tra di nuovo interrotto il tratto tra Porta San Paolo e Magliana dalle 11 alle 16:30 in alternativa si potrà utilizzare la linea video metropolitana gli interventi Dovrebbero terminare venerdì 20 febbraio per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-02-2026 ore 19:30

Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione.

Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Traffico Roma del 10-02-2026 ore 14:30; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Roma, stretta su elettriche e ibride: si pagheranno Ztl e parcheggi.

Traffico Roma del 14-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma segue l'ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte della regione il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità maltempo su gran parte del territorio regionale tanto che il ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Incidente sulla Caserta–Roma, traffico in tilt prima dell’uscita di Mercato San Severino Grave incidente stradale sulla Caserta–Roma, poco prima dello svincolo di Mercato San Severino. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, mentre facebook