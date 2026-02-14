Traffico Roma del 14-02-2026 ore 18 | 30

Il maltempo ha causato disagi a Roma il 14 febbraio 2026, portando alla chiusura di parchi e aree cimiteriali. La pioggia intensa ha allagato molte strade della regione, rendendo difficile il traffico. La strada Sora-Cassino è bloccata per un incidente, e il traffico resta congestionato in diverse zone della città. Alle 18, l'Olimpico ospita la partita tra Lazio e Atalanta, con divieti di sosta e rallentamenti previsti lungo il Lungotevere e nei pressi dello stadio.

luce verde Lazio Bentrovati in primo piano il maltempo maltempo che sta interessando quasi tutta la regione il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione è valido per l'intera giornata odierna per questo motivo il sindaco di Roma ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini delle ville storiche e delle aree cimiteriali un invito a mettersi in viaggio soltanto in caso di necessità e con la massima cautela nell'attraversare i Sottopassi o strade prossime ai corsi d'acqua Molte le strade della Regione a tratti allagate per il traffico ancora chiusa per incidente la strada a scorrimento veloce Sora Tino Cassino tra Belmonte Castello e Sant'Elia Fiumerapido direzione Cassino torniamo a Roma alle 18 all'Olimpico incontro di calcio Lazio Atalanta divieti di sosta e di fermata nell'area circostante lo stadio non si escludono rallentamenti al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-02-2026 ore 18:30 Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14:30 Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30 Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Courage at the Dawn of World War I Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Traffico Roma del 14-02-2026 ore 08:30; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Traffico Roma del 14-02-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora in primo piano il tempo maltempo che sta interessando quasi ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la direzione Roma Sud ... romadailynews.it Incidente sulla Caserta–Roma, traffico in tilt prima dell’uscita di Mercato San Severino Grave incidente stradale sulla Caserta–Roma, poco prima dello svincolo di Mercato San Severino. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, mentre facebook Maltempo a Roma, nubifragio e città paralizzata: disagi e traffico in tilt x.com