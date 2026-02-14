Traffico Roma del 14-02-2026 ore 11 | 30

Roma, il 14 febbraio 2026 alle 11:30, un incidente ha causato rallentamenti nel traffico cittadino. Un veicolo si è ribaltato in via della Magliana, provocando code e difficoltà di circolazione. La polizia sta gestendo la situazione e devia il traffico in alcune zone circostanti. Nel frattempo, il traffico intenso si estende anche in via Gregorio VII, su vari tratti di via Flaminia e in piazza Vittorio Emanuele, creando congestione in diverse aree centrali. Rallentamenti si registrano inoltre in via Tuscolana, via della Pisana, e su alcune strade periferiche come via

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso segnalato in via della Magliana in via Gregorio VII su parte di via Flaminia in via del Casale di San Basilio in via XX Settembre in Piazza Vittorio Emanuele in via Tuscolana e su alcuni tratti di via Ardeatina rallentamenti si registrano invece in via della Pisana in via Emo in via di Torrevecchia in via Casal del Marmo in via Cassia è in via di Torre Spaccata