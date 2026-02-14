Traffico Roma del 14-02-2026 ore 08 | 30

Il sindaco Gualtieri ha deciso di chiudere i parchi e le ville storiche di Roma a causa del maltempo, che sta provocando piogge intense e forti venti. La decisione arriva in risposta all’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile, valida per tutta la giornata. Oggi pomeriggio, fino alle 15, si svolge un corteo in piazza Indipendenza e piazza Barberini, che potrebbe causare chiusure e deviazioni nel traffico e nel trasporto pubblico. Le autorità hanno anche vietato le attività ricreative e sportive non competitive nei parchi e nelle aree vicino ai fiumi. Le condizioni meteo si

Luceverde Roma trovati all'ascolto o giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine in conseguenza del maltempo e dell' allerta meteo arancione allerta emesso dalla Protezione Civile è valida per gran parte della giornata odierna in particolare si legge nella nota Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con i fenomeni accompagnati anche da forte vento per questo motivo il sindaco Gualtieri ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini delle ville storiche delle aree cimiteriali il primo cittadino anche vietato le attività aggregative ludico ricreative o a carattere sportivo non agonistico e nonché l'accesso ai parchi fluviali e alle aree prospicienti fiumi e i corsi d'acqua oggi pomeriggio fino alle 15 manifestazione con corteo da piazza Indipendenza piazza Barberini previste chiusure e deviazioni anche per il trasporto pubblico il tutto Dovrebbe concludersi entro le 18:30 maggiori informazioni su queste notizie sul sito Roma verde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-02-2026 ore 08:30 Traffico Roma del 08-02-2026 ore 14:30 Oggi nel centro di Roma si registrano diverse chiusure e variazioni nel traffico. Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30 Lungo la passeggiata di Ripetta, lavori sulle alberature chiudono la strada fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 16. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Traffico Roma del 10-02-2026 ore 14:30; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio. Traffico Roma del 14-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati all'ascolto o giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine in conseguenza del maltempo e dell' ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento priva di ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com A1 tratto chiuso diramazioni Roma Nord, traffico in tilt facebook