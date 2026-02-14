Traffico Roma del 14-02-2026 ore 07 | 30

Il sindaco Gualtieri ha deciso di chiudere parchi e aree pubbliche a Roma a causa delle forti piogge e del vento forte previsti oggi. La decisione è arrivata dopo l’allerta arancione della Protezione Civile, che ha segnalato temporali e precipitazioni diffuse. Le autorità hanno vietato le attività all'aperto, compresi eventi e manifestazioni, per evitare rischi ai cittadini. Nel pomeriggio si svolgerà un corteo da piazza Indipendenza a piazza Barberini, con chiusure temporanee di strade e deviazioni nel traffico. I disagi potrebbero durare fino alle 18:30, mentre le

Luceverde Roma trovati all'ascolto o giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine in conseguenza del maltempo e dell' allerta meteo arancione allerta emesso dalla Protezione Civile è valida per gran parte della giornata odierna in particolare si legge nella nota Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con i fenomeni accompagnati anche da forte vento per questo motivo il sindaco Gualtieri ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini delle ville storiche delle aree cimiteriali il primo cittadino anche vietato le attività aggregative ludico ricreative o a carattere sportivo non agonistico e nonché l'accesso ai parchi fluviali e alle aree prospicienti fiumi e i corsi d'acqua oggi pomeriggio fino alle 15 manifestazione con corteo da piazza Indipendenza piazza Barberini previste chiusure e deviazioni anche per il trasporto pubblico il tutto Dovrebbe concludersi entro le 18:30